Pauri News: गढ़वाल मंडल के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक यात्रियाें को मिलेगी बसों की सुविधा

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गढ़वाल मंडल आयुक्त व संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में हुई बैठक में टैक्सी, मैक्सी, बस आदि वाहन परमिटों में अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करने, विभिन्न परिवहन कंपनियों की बसों के पहाड़ी क्षेत्रों से देहरादून तक मार्ग विस्तार और हल्द्वानी-अल्मोड़ा संभाग के मार्गों को गढ़वाल संभाग से जोड़ने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई।आयुक्त ने नवनिर्मित मोटर मार्गों पर वाहन संचालन से पहले पूर्ण रूप से उपयुक्त पाए जाने के बाद ही यातायात अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणदायी संस्थाओं से मोटर मार्गों पर पैराफिट और क्रश बैरियर लगाने को कहा। परिवहन कंपनियों और टैक्सी-मैक्सी यूनियनों के पदाधिकारी ने आयुक्त के समक्ष विभिन्न समस्याएं रखीं। इस मौके पर परिवहन उपायुक्त शैलेश तिवारी, नगर आयुक्त पीएल शाह, प्राधिकरण सचिव द्वारिका प्रसाद, हरदीप सिंह आदि मौजूद रहे।