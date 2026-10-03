वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस का आंदोलन, 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन

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श्रीनगर में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस देवप्रयाग जिलाध्यक्ष उत्तम असवाल ने भाजपा पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाया है। असवाल के अनुसार कांग्रेस 2 से 8 अक्टूबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ के तहत देशभर में आंदोलन कर रही है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रमों के बाद 6 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन के सांसद चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन करेंगे।

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