Pauri News: बणतोलीखाल-नैलचामी मार्ग निर्माण से गांवों की दूरी होगी कम

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लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर ने डांग-धारी मोटर मार्ग के मरगांव से बणतोलीखाल-नैलचामी मोटर मार्ग को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4.75 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर पेड़ों का छपान और कटान शुरू कर दिया है। इसके बाद दोनों मार्गों को जाेड़ने के लिए करीब 1200 मीटर हिस्से का निर्माण शुरू किया जाएगा।धारपंयाकोटी के ग्रामीण भगत सिंह राणा व शैलेंद्र पंवार ने बताया कि नैलचामी क्षेत्र के लोगों को कीर्तिनगर व श्रीनगर से अपने गांव पहुंचने के लिए करीब 100 किलोमीटर की दूरी नापनी पड़ती है। ग्रामीणों को गडोलिया, घनसाली मूलगढ़ होकर आना जाना पड़ता है। अब बणतोलीखाल-नैलचामी मोटर मार्ग का निर्माण होने से उन्हें डांग-धारी मोटर मार्ग से मल्याकोट, भेलगढ़ी आदि गांवों तक पहुंचने के लिए मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी जबकि क्षेत्र के अन्य सैकड़ों गांवों सहित जनपद रुद्रप्रयाग के काफी गांवों को भी अधिक लाभ होगा।मोटर मार्ग को लिंक करने के लिए 1200 मीटर हिस्से की निविदा जारी करने के बाद ठेकेदारों के साथ अनुबंध किया गया है। वर्तमान में पेड़ों के छपान और कटान का कार्य गतिमान है। इसी माह निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नए साल में मार्ग पर यातायात शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। धीरेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता लोनिवि कीर्तिनगर।