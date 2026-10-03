फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Pauri and Devprayag displayed their strength in the tug-of-war.

Pauri News: रस्साकसी में पौड़ी और देवप्रयाग ने दिखाया दमखम

Sat, 03 Oct 2026 05:42 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Sat, 03 Oct 2026 05:42 PM IST
विज्ञापन
Pauri and Devprayag displayed their strength in the tug-of-war.
पौड़ी। खेल महाकुंभ के तहत सांसद चैंपियनशिव ट्रॉफी में शनिवार को रांसी खेल मैदान में विभिन्न खेल स्पर्धाएं हुईं। अंडर-14 बालक वर्ग कबड्डी में नरेंद्रनगर ने पहला स्थान हासिल किया जबकि रस्साकसी के अंडर-14 में देवप्रयाग और अंडर-19 में पौड़ी की टीम विजेता रही।
विज्ञापन

जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी पंकज तिवारी ने बताया कि अंडर-14 कबड्डी में नरेंद्रनगर प्रथम, श्रीनगर द्वितीय और देवप्रयाग तृतीय रहा। मुर्गा झपट के 35 किग्रा भारवर्ग में लैंसडौन के समर प्रथम, रुद्रप्रयाग के अनिरुद्ध द्वितीय और यमकेश्वर के दिव्यांश तृतीय रहे। 38 किग्रा में कोटद्वार के चिराग ने प्रथम, देवप्रयाग के आदित्य ने द्वितीय और पौड़ी के आयुष ने तृतीय स्थान पाया।
विज्ञापन

41 किग्रा में देवप्रयाग के हरपाल प्रथम, रुद्रप्रयाग के लोकेश द्वितीय और पौड़ी के मनोज तृतीय रहे। 47 किग्रा में श्रीनगर के प्रियांशु प्रथम, रुद्रप्रयाग के अक्षत द्वितीय और लैंसडौन के प्रियांगल तृतीय रहे। रस्साकसी के अंडर-14 बालक वर्ग के 440 किग्रा भारवर्ग में देवप्रयाग प्रथम, पौड़ी द्वितीय और रुद्रप्रयाग तृतीय रहा। अंडर-19 के 560 किग्रा भारवर्ग में पौड़ी प्रथम, नरेंद्रनगर द्वितीय और लैंसडौन तृतीय रहा। इस दौरान क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी नरेश रावत, भगवान गुराई, महेश, आदेश बहुगुणा, मनोज बजरियाल आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed