Pauri News: सड़क के लिए ग्रामीणों ने ली शपथ

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कीतिनगर। सड़क सुविधा से वंचित ग्राम सभा गवाणा के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर सामूहिक रूप से संघर्ष जारी रखने की शपथ ली। ग्राम पंचायत गवाणा में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि गांव तक सड़क पहुंचने तक वे अपनी मांग को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। कहा कि पांच अक्तूबर सोमवार से वह स्वयं अपने संसाधनों से सड़क निर्माण का कार्य शुरू करेंगे।ग्राम प्रधान सुरेश चौहान, महिला मंगल दल अध्यक्ष ऋतु देवी और युवा मंगल दल अध्यक्ष जसपाल सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने शपथ ली। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क गांव की मूलभूत जरूरत है और इसके अभाव में ग्रामीणों को आवागमन सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गवाणा गांव के लिए छह किमी. सड़क का सर्वे हो रखा है।राजस्व विभाग और वन विभाग के कारण यह मामला उलझा हुआ है जिसका भुगतभोगी ग्रामीणों को होना पड़ रहा है। कई बार ग्राम सभा के लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि मांग पूरी होने तक सामूहिक प्रयास जारी रखे जाएंगे।पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता शुभम ने कहा कि मार्ग के एलाइनमेंट किया गया है। इसमें वन व राजस्व भूमि आ रही है। इस भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किए जाने के प्रस्ताव में देरी हो रही है। प्रस्ताव को स्वीकृत मिलने के बाद ही डीपीआर बननी है। जल्द ही इसका समाधान होने की उम्मीद है।