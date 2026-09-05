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बिना मान्यता चल रहे स्कूल पर कार्रवाई से भड़के अभिभावक, इस सत्र तक संचालन की मांग

Sat, 05 Sep 2026 07:27 PM IST
विशाल कुमार
Vishal Kumar विशाल कुमार
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:27 PM IST
Pauri:बिना मान्यता चल रहे स्कूल पर कार्रवाई से भड़के अभिभावक, इस सत्र तक संचालन की मांग
बीआर मॉडर्न स्कूल से संबद्ध महेश सरला चिल्ड्रन एकेडमी पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई के विरोध में शनिवार को अभिभावकों ने प्रभारी मुख्य शिक्षाधिकारी अंशुल बिष्ट से मुलाकात की। करीब एक घंटे चली वार्ता में अभिभावकों ने कार्रवाई पर आक्रोश जताते हुए इसे ऊपरी दबाव में की गई कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि एकेडमी में उनके बच्चे कई वर्षों से पढ़ रहे हैं और परीक्षाएं नजदीक होने के चलते स्कूल बंद होने से बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। अभिभावकों ने एजेंसी चौक स्थित एकेडमी को इस सत्र तक यथावत संचालित करने की मांग की। प्रधानाचार्य दामोदर प्रसाद ममगाईं ने बताया कि एकेडमी प्ले-ग्रुप है, जिसमें 175 बच्चे अध्ययनरत हैं और सोमवार से प्ले-ग्रुप मुख्य विद्यालय में संचालित होगा। प्रभारी सीईओ ने बताया कि निरीक्षण में एकेडमी बिना मान्यता के संचालित मिली, जिस पर प्रबंधन से सात दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि एकेडमी को मूल विद्यालय में संचालित करने पर कार्रवाई नहीं होगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।
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