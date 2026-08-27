फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Pauri: A leopard entered a chicken coop in Masaun Talla village within the Garhwal Forest Division; two forest personnel were injured during the rescue operation.

पौड़ी: गढ़वाल वन प्रभाग के मासौं तल्ला गांव में गुलदार एक मुर्गी बाड़े में घुसा, रेस्क्यू में दो वन कर्मी घायल

Thu, 27 Aug 2026 09:42 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:42 PM IST
Pauri: A leopard entered a chicken coop in Masaun Talla village within the Garhwal Forest Division; two forest personnel were injured during the rescue operation.
पौड़ी। गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी रेंज नागदेव से सटे मासौं तल्ला गांव में गुलदार एक मुर्गी बाड़े में घुस गया। जाली के रास्ते होते हुए गुलदार एक बंद कमरे में पहुंचकर अंदर ही कैद हो गया। गुलदार की सूचना पर गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर गुलदार का रेस्क्यू कर रेंज कार्यालय पहुंचाया। रेस्क्यू में दो वन कर्मी घायल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

रक्षा बंधन के मौके पर रोडवेज की बसों में उमड़ी भीड़, बस स्टैंड पर कीचड़ से हुई परेशानी

Crowds thronged Roadways buses on the occasion of Raksha Bandhan; mud at the bus stand caused inconvenience.
Prayagraj
27 Aug 2026

बिलासपुर: उपायुक्त ने किया विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी केंद्र, शिशु गृह, वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण

Bilaspur: Deputy Commissioner inspects Specialized Adoption Agency, Children's Home, and One Stop Centre.
Bilaspur
27 Aug 2026

रक्षाबंधन पर जीरा के जगसीर सिंह की निकली लॉटरी, मिला एक लाख रुपये का इनाम

Jasveer Singh from Jeera hits the jackpot on Raksha Bandhan
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026

जींद के जुलाना में जजपा कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, दुष्यंत चौटाला बोले- दिल्ली में बच्चों ने भाजपा के दिलवाए इस्तीफे

JJP workers held a meeting in Julana, Jind; Dushyant Chautala said, "The 'children' in Delhi got BJP members to resign."
Jind
27 Aug 2026

भिवानी में पुलिस के साये में शहर के मुख्य कचरा प्वाइंटों से कराया कूड़ा उठान

Garbage was cleared from the city's main waste collection points in Bhiwani under police protection.
Bhiwani
27 Aug 2026
विज्ञापन

महेंद्रगढ़ में एमपीएल का आगाज 5 सितंबर को, ट्रॉफी के लिए 8 टीमें लेंगी हिस्सा

MPL kicks off in Mahendragarh on September 5; 8 teams to compete for the trophy.
Mahendragarh/Narnaul
27 Aug 2026

भिवानी में कठिनाइयों भरा रहा रोडवेज बसों में बहनों के पहले दिन का मुफ्त सफर

For sisters in Bhiwani, the first day of free travel on roadways buses was fraught with difficulties.
Bhiwani
27 Aug 2026
विज्ञापन

कानपुर: धमाके के साथ खेत में समाया एयरक्राफ्ट, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट की दर्दनाक मौत

Kanpur: Aircraft crashes into field with a loud explosion; instructor and trainee pilot died
Kanpur
27 Aug 2026

कानपुर: रक्षाबंधन पर फ्री बस सेवा का तोहफा, रामादेवी चौराहे पर घर जाने के लिए उमड़ी भारी भीड़

Kanpur Free bus service gift for Raksha Bandhan massive crowds gather at Ramadevi Crossing
Kanpur
27 Aug 2026

कानपुर में शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चकेरी पुलिस ने उत्तम आईटीआई के पास दबोचा

Cunning vehicle thief arrested in Kanpur Chakeri police nab him near Uttam ITI
Kanpur
27 Aug 2026

VIDEO: रक्षाबंधन से पहले बस अड्डे पर उमड़ा यात्रियों का सैलाब, मुफ्त यात्रा को लेकर होड़, बसों के लिए तीन-चार घंटे इंतजार

VIDEO: रक्षाबंधन से पहले बस अड्डे पर उमड़ा यात्रियों का सैलाब, मुफ्त यात्रा को लेकर होड़, बसों के लिए तीन-चार घंटे इंतजार
Barabanki
27 Aug 2026

मेरठ में संगीत सोम का सियासी पलटवार, बोले- ‘जिन्हें वे चवन्नी बता रहे हैं, वे आपको इकन्नी का नहीं छोड़ेंगे’

Meerut: Sangeet Som Hits Back Politically, Says ‘Those You Call Chavanni Won’t Spare You Even a Penny’
Meerut
27 Aug 2026

नाहन: विशेष बच्चों की कलाई पर सजी स्नेह की राखी, डीएलएड छात्राओं ने मनाया रक्षाबंधन पर्व

Rakhi of affection adorns the wrists of special-needs children; D.El.Ed. students celebrate Raksha Bandhan.
Sirmour
27 Aug 2026

भिवानी में रक्षा बंधन पर गुलजार बाजार, बहनों ने भाई की क्लाई पर बांधने के लिए राखियों की स्टॉलों पर भीड़

Markets in Bhiwani bustle on Raksha Bandhan; crowds gather at stalls to buy rakhis for brothers.
Bhiwani
27 Aug 2026

कानपुर: चौबेपुर में बाजार के दिन लगा भीषण जाम, सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन

Kanpur: Massive traffic jam in Chaubepur on market day; vehicles seen crawling on the roads
Kanpur
27 Aug 2026

कानपुर: गंगा बैराज क्षेत्र में ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट क्रैश, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट की मौत

Kanpur Twin engine aircraft crashes in Ganga Barrage area instructor and trainee pilot died
Kanpur
27 Aug 2026

कानपुर विमान हादसा: गर्ग एविएशन का ट्रेनी प्लेन क्रैश, सीपी बोले- डीजीसीए करेगी तकनीकी जांच

Kanpur Garg Aviation Trainer Aircraft Crashes CP Says DGCA to Conduct Technical Probe
Kanpur
27 Aug 2026

सिरमौर: प्रधान परिषद संगड़ाह की कमान ओपी ठाकुर को साैंपी

Sirmaur: OP Thakur handed charge of Sangrah Pradhan Parishad.
Sirmour
27 Aug 2026

सोलन: मणिमहेश यात्रा के लिए 20वें लंगर की सामग्री चार ट्रकों में रवाना, परवाणू से गौरीकुंड पहुंचाई जाएगी सेवा सामग्री

manimahesh yatra langar material four trucks parwanoo gaurikund 2026
Solan
27 Aug 2026

Video: रक्षाबंधन पर बसों में भारी भीड़, बस न मिलने से परेशान दिखीं महिलाएं

Video: रक्षाबंधन पर बसों में भारी भीड़, बस न मिलने से परेशान दिखीं महिलाएं
Lucknow
27 Aug 2026

Video: जेपीएनआईसी को 30 साल की लीज पर देने का मामला, अखिलेश यादव ने जताया विरोध

Video: जेपीएनआईसी को 30 साल की लीज पर देने का मामला, अखिलेश यादव ने जताया विरोध
Lucknow
27 Aug 2026

बढ़ती कीमतों के विरोध में जालंधर कांग्रेस ने लगाया प्याज का लंगर

Jalandhar Congress organizes 'onion langar' to protest against rising prices.
Jalandhar
27 Aug 2026

Video: महंत राजू दास के विरोध में हजरतगंज में पुतला फूंका

Video: महंत राजू दास के विरोध में हजरतगंज में पुतला फूंका
Lucknow
27 Aug 2026

शिमला: ब्यूलिया स्कूल में अंडर-14 जोनल टूर्नामेंट शुरू, 18 स्कूलों के 180 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

beulia school shimla under 14 zonal sports tournament
Shimla
27 Aug 2026

ऊना: डीएवी स्कूल लठियाणी में वेद प्रचार सप्ताह का समापन, विद्यार्थियों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

dav school lathiani veda prachar week shravani parv 2026
Una
27 Aug 2026

लुधियाना में मुलाजिम और पेंशनर सांझी कमेटी ने किया प्रदर्शन

Employees and Pensioners' Joint Committee staged a protest in Ludhiana.
Ludhiana
27 Aug 2026

जालंधर में सीएम के कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुंचे सरकारी विभागों के कर्मचारी, नहीं हो पाई बैठक

Government department employees arrived outside the venue of the CM's event in Jalandhar; the meeting could not take place.
Jalandhar
27 Aug 2026

जालंधर सिविल अस्पताल में ओपीडी बंद, इलाज के लिए भटके मरीज

OPD closed at Jalandhar Civil Hospital; patients left wandering for treatment.
Jalandhar
27 Aug 2026

अलीगढ़ में 15 कुंतल खराब पनीर नष्ट, टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश

अलीगढ़ में 15 कुंतल खराब पनीर नष्ट, टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश
Aligarh
27 Aug 2026

सिरमाैर: सैनवाला में भाजपा महिला मोर्चा ने आयोजित किया आत्मीय रक्षा बंधन कार्यक्रम

BJP Mahila Morcha organized a heartfelt Raksha Bandhan event in Sainwala.
Sirmour
27 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed