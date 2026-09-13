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श्रीनगर: वन नेशन वन स्टाइपेंड की मांग को लेकर बेस अस्पताल श्रीकोट में हड़ताल जारी

Alka Tyagi

Updated Sun, 13 Sep 2026 12:40 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 12:40 PM IST







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वन नेशन वन स्टाइपेंड की मांग को लेकर बेस अस्पताल श्रीकोट श्रीनगर के पीजी रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। आंदोलित रेजीडेंट का कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जायेगी आंदोलन जारी रहेगा। ... और पढ़ें

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