Pauri News: लंपी की रोकथाम के लिए बाहरी गोवंश की खरीद पर रोक

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आंचल डेयरी के प्रधान प्रबंधक श्रवण कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में लंपी वायरस की स्थिति की सटीक जानकारी जुटाने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण करने, संदिग्ध पशुओं के सैंपल लेने और वैक्सीनेशन अभियान प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को पशुपालकों के बीच गोष्ठियां आयोजित करने और जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है। इसके साथ ही संक्रमण की लगातार मॉनिटरिंग कर संबंधित विभागों को स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद

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श्रीनगर। गोवंश में फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम और बचाव को लेकर आंचल डेयरी परिसर में शनिवार को ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जनपदों के पशु चिकित्सा अधिकारियों और डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों को नियमित निगरानी, सैंपलिंग और वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी आदेशों तक बाहर से नए गोवंश की खरीद पर रोक रखने को कहा गया है।