{"_id":"6b04259008de6b2fe2092a1e","slug":"video-meetings-and-decisions-in-nainital-prove-ineffective-traffic-and-parking-situation-remains-in-a-dismal-state-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: नैनीताल में बैठकें और फैसले बेअसर, यातायात-पार्किंग व्यवस्था बदहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नैनीताल शहर की यातायात और पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए कई बैठकें होने और निर्णय लिए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात में खास बदलाव नहीं आया है। अनावश्यक वाहनों की आवाजाही, बेतरतीब पार्किंग और खराब पड़े फास्टैग सिस्टम को लेकर अब जवाबदेही तय करने की मांग उठने लगी है। नयना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन ने कहा कि उच्च न्यायालय की हाई पावर्ड कमेटी की तीन-चार बैठकों में शहर के भीतर अनावश्यक वाहनों की आवाजाही रोकने, बाहरी वाहनों को नियंत्रित करने और सड़क किनारे पार्किंग व्यवस्थित करने पर चर्चा हुई थी। इसके लिए सुझाव भी दिए गए, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वाहनों की आवाजाही और पार्किंग व्यवस्थित होने से बार-बार वीकेंड ट्रैफिक प्लान लागू करने की जरूरत कम हो सकती है। फास्टैग व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बताया कि सिस्टम दो-तीन दिन चलने के बाद पिछले पांच दिनों से खराब है। तीन बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ। जरूरत पड़ने पर दिल्ली से विशेषज्ञ बुलाकर इसे ठीक कराया जाए। उन्होंने नियमित निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की।

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