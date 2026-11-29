UK Top News: नेत्र कुंभ का शंखनाद, आरटीओ को लेकर फर्जीवाड़ा, मसूरी में अल्ट्रा मैराथन
उत्तराखंड में आज कई खबरें चर्चा में रहीं। देहरादून में नेत्र कुंभ का आयोजन हुआ। वहीं, रुद्रपुर में आरटीओ के बाहर दो फर्जीवाड़े में दो लोग गिरफ्तार हुए। उधर, मसूरी में दूसरे अल्ट्रा मैराथन का उत्साह और उमंग के साथ आगाज हुआ। पढ़ें अहम खबरें...
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देहरादून: नेत्र कुंभ-2027 का शंखनाद कार्यक्रम, सीएम धामी बोले- हरिद्वार कुंभ में करेंगे 'नेत्र सेवा' की नई पहल
देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में आज नेत्र कुंभ-2027 का शंखनाद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नेत्रकुंभ में शामिल होने पर खुशी महसूस हो रही है। प्रयाग के कुंभ में इसी तरह के आयोजन से लाखों लोगों को चश्मा और अन्य प्रकार की नेत्र सेवा दी गई थी। पढ़ें पूरी खबर
मन की बात: सीएम धामी ने सुना कार्यक्रम का 140वां संस्करण, कहा- नशामुक्ति के लिए जनसहभागिता जरूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ का 140वां संस्करण सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नशामुक्ति, स्वस्थ जीवनशैली, साइबर सुरक्षा, जनसेवा और कला एवं संस्कृति के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। पढ़ें पूरी खबर
उत्तराखंड: रुद्रपुर में आरटीओ के बाहर दो कारों में चल रहा था फर्जीवाड़े का दफ्तर, दो गिरफ्तार
रुद्रपुर में आरटीओ कार्यालय में वाहन संबंधी काम कराने के नाम पर वाहन स्वामियों से सरकारी शुल्क से अधिक रकम वसूलने वाले दो आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने आरटीओ कार्यालय के बाहर दो निजी वाहनों को ही अपना दफ्तर बना रखा था। लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से वाहन संबंधी दस्तावेज तैयार कराने का काम चल रहा था। आरोपियों के कब्जे से 75 आरसी, सात ड्राइविंग लाइसेंस और 19 फॉर्म-30 समेत बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर
मन की बात: सीएम धामी ने सुना कार्यक्रम का 140वां संस्करण, कहा- नशामुक्ति के लिए जनसहभागिता जरूरी
देहरादून: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप, पत्रकार बताने वाला 40 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार
शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी की बात करने पर उसे धमकी देने के आरोप में पटेलनगर पुलिस ने रोहित छाबड़ा (40) को गिरफ्तार किया है। आरोपी देहराखास स्थित बालाजी अपार्टमेंट का निवासी है। बताया जा रहा है कि वह लोगों के बीच खुद को पत्रकार बताता था। पढ़ें पूरी खबर
मसूरी अल्ट्रा मैराथन: 280 महिलाओं समेत 1141 से अधिक धावकों ने दिखाया दमखम, अंतरराष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़े कदम
पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार सुबह दूसरे मसूरी अल्ट्रा मैराथन का उत्साह और उमंग के साथ आगाज हुआ। मैराथन का शुभारंभ अपर सचिव पर्यटन अभिनव शाह एवं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने धावकों को झंडी दिखाकर किया। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों और उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों से पहुंचे 1141 से अधिक धावकों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर दौड़ के प्रति अपना जुनून और जज्बा दिखाया। सुबह से ही शहर में मैराथन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। युवाओं के साथ ही विभिन्न आयु वर्ग के धावकों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इनमें 861 पुरुष और 280 महिलाएं शामिल रहीं। पढ़ें पूरी खबर