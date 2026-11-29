देहरादून: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप, पत्रकार बताने वाला 40 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी की बात करने पर उसे धमकी देने के आरोप में पटेलनगर पुलिस ने रोहित छाबड़ा (40) को गिरफ्तार किया है। आरोपी देहराखास स्थित बालाजी अपार्टमेंट का निवासी है। बताया जा रहा है कि वह लोगों के बीच खुद को पत्रकार बताता था। पढ़ें पूरी खबर



मसूरी अल्ट्रा मैराथन: 280 महिलाओं समेत 1141 से अधिक धावकों ने दिखाया दमखम, अंतरराष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़े कदम

पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार सुबह दूसरे मसूरी अल्ट्रा मैराथन का उत्साह और उमंग के साथ आगाज हुआ। मैराथन का शुभारंभ अपर सचिव पर्यटन अभिनव शाह एवं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने धावकों को झंडी दिखाकर किया। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों और उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों से पहुंचे 1141 से अधिक धावकों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर दौड़ के प्रति अपना जुनून और जज्बा दिखाया। सुबह से ही शहर में मैराथन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। युवाओं के साथ ही विभिन्न आयु वर्ग के धावकों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इनमें 861 पुरुष और 280 महिलाएं शामिल रहीं। पढ़ें पूरी खबर