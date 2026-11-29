नैनीताल जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर जमीरा गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब चार किलोमीटर दूर बसे इस गांव के 30 से 40 परिवार वर्षों से सड़क की राह देख रहे हैं। गांव के पैदल रास्ते भी जगह-जगह टूट चुके हैं और झाड़ियां उगने से आवाजाही बेहद कठिन हो गई है।

हालात यह हैं कि सीधे रास्ते बंद होने के कारण स्कूली बच्चों को बल्दियाखान होते हुए रोजाना करीब 14 किलोमीटर का लंबा पैदल सफर तय करना पड़ता है। वहीं किसानों को अपनी सब्जियां पीठ पर लादकर चार किलोमीटर जंगल की खड़ी चढ़ाई पार कर बाजार पहुंचना पड़ता है।

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आपात स्थिति में बीमारों को आज भी डोली-कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक लाया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार, सड़क के लिए वन स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन तकनीकी आपत्ति के चलते मामला अटका है। हालिया सर्वे के बाद ग्रामीणों को अब जल्द सड़क बनने की उम्मीद जगी है।

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ग्रामीणों का दर्द



करीब 55 साल से गांव में न सड़क बनी और न रास्ते सुधरे। रात तीन बजे उठकर चार किलोमीटर पैदल चल सब्जी मंडी पहुंचानी पड़ती है। टूटे रास्ते ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गए हैं। - पूरन सिंह बिष्ट, ग्रामीण



गांव के रास्ते चलने लायक नहीं हैं। इसके बावजूद ग्रामीण रोज सब्जियां लेकर बाजार जाते हैं। बरसात में झाड़ियां उगने से रास्ते और मुश्किल हो जाते हैं। - भूपाल सिंह मेहता, ग्रामीणगांव का रास्ता टूटने के कारण स्कूली बच्चों को बल्दियाखान की ओर घूमकर स्कूल जाना पड़ रहा है। रोजाना करीब 14 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। वह लगातार अधिकारियों व मंत्रियों से सड़क जल्द से जल्द बनवाने की मांग कर रहे हैं।कई वर्षों से गांव के लिए सड़क की मांग की जा रही है। लेकिन हर बार आपत्ति लग जाती है। इस बार सड़क का कार्य शुरू नहीं हुआ तो पूरा गांव चुनाव का बहिष्कार करेगा।