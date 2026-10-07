वीडियो: मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, ठंड बढ़ी

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नैनीताल में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। दिनभर आसमान में बादल छाए रहने के साथ कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी होती रही। शाम करीब छह बजे मौसम ने अचानक तेवर बदले और तेज आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश और हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया।

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