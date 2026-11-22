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हल्द्वानी: पुनर्नवा महिला समिति ने 29 निर्धन कन्याओं का कराया सामूहिक विवाह, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए फेरे

गायत्री जोशी

Updated Sun, 22 Nov 2026 03:56 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 03:56 PM IST







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हल्द्वानी के पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में पुनर्नवा महिला समिति की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 29 निर्धन कन्याओं का कन्यादान किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में पूरी कराई गईं और वर-वधू ने सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया। ... और पढ़ें

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