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हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना, किया स्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का निरीक्षण

Alka Tyagi

Updated Wed, 21 Oct 2026 09:07 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 09:07 PM IST







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केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने किया आकांक्षी जनपद हरिद्वार का भ्रमण। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं पेयजल योजना का किया निरीक्षण । जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजनाओं को शत-प्रतिशत पूर्ण करने तथा उनके संचालन एवं रखरखाव के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश ... और पढ़ें

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