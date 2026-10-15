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अब तक 59.08 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए चारधाम यात्रा के दर्शन

Alka Tyagi

Updated Thu, 15 Oct 2026 03:50 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 03:50 PM IST







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कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने वर्तमान यात्रा सीजन में चारधाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य में चारधाम यात्रा सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है और श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ... और पढ़ें

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