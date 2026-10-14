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हरिद्वार में 12 से 14 अक्तूबर तक होगी जनगणना: प्रशिक्षण में डिजिटल प्रक्रिया और सटीक आंकड़ों पर जोर
हरिद्वार में 12 से 14 अक्टूबर तक जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के लिए फील्ड ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण। द्वितीय चरण के लिए निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश। प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। जनसंख्या गणना का कार्य नवंबर 2026 से प्रस्तावित है। इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी। प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मोबाइल फोन से आंकड़े एकत्र करेंगे तथा निगरानी के लिए CMMS पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
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