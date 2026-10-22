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हरिद्वार: विद्यालयों के आसपास परिवहन विभाग का विशेष अभियान, नाबालिगों के वाहन संचालन पर सख्ती

अमन मैथानी

Updated Thu, 22 Oct 2026 07:21 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 07:21 PM IST







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जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर विद्यालयों के आसपास परिवहन विभाग का विशेष प्रवर्तन अभियान, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन पर सख्ती। विद्यालयों के आसपास खड़े संदिग्ध वाहनों की जाँच, वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर माँगा गया स्पष्टीकरण, विद्यालय प्रबंधन को भी दिए गए सख्त निर्देश ... और पढ़ें

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