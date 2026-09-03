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हरिद्वार: जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर इस्कॉन की ओर से निकाली गई भव्य झांकी, जमकर झूमे भक्त

Alka Tyagi

Updated Thu, 03 Sep 2026 07:10 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 07:10 PM IST







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हरिद्वार में जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर इस्कॉन की ओर से भव्य झांकी निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु जमकर झूमे।

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