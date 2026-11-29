{"_id":"6b0c3ade8ba0ac68d603fd00","slug":"video-haridwar-initiative-launched-for-the-construction-and-renovation-of-ganga-ghats-ahead-of-the-kumbh-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरिद्वार: कुंभ से पहले गंगा घाट के निर्माण एवं जीर्णोद्धार की पहल शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगामी कुंभ मेले से पहले गंगा तट पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ग्राम मिश्रपुर में गंगा घाट के निर्माण एवं जीर्णोद्धार की पहल शुरू की गई है। सिंधु सुता गंगा वैली की ओर से शुरू किए जा रहे इस कार्य का रविवार को शंकर करौली महाराज के सानिध्य में शिलान्यास किया गया। घाट के विकसित होने से जहां स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से गंगा स्नान की सुविधा मिलेगी, वहीं कुंभ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका लाभ मिल सकेगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान शंकर करौली महाराज ने इस पहल की सराहना करते हुए सिंधु परिवार को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गंगा किनारे जगह-जगह घाटों का निर्माण होना बेहद सराहनीय प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से गंगा स्नान की सुविधा उपलब्ध कराना है। सिंधु परिवार द्वारा किया जा रहा यह कार्य केवल किसी एक परिवार या वर्ग के हित में नहीं, बल्कि समाज के सभी लोगों के कल्याण के लिए है।

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