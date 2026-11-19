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हरिद्वार: गंगा के तटों पर आकार लेने लगी कुंभ नगरी, मेलाधिकारी ने किया निरीक्षण

अमन मैथानी

Updated Thu, 19 Nov 2026 09:27 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 09:27 PM IST







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पंतद्वीप, बैरागी कैंप, गौरीशंकर और दक्षद्वीप में शुरू हुआ टेंटों की स्थापना का काम कुंभ की व्यवस्थाओं में जुटे विभागों एवं कार्मिकों के लिए पांच हजार से अधिक टेंट लगाए जाने प्रस्तावित मेलाधिकारी सोनिका ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता और बेहतर सुविधाओं को लेकर दिए कड़े निर्देश। ... और पढ़ें

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