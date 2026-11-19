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निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को निर्विघ्न, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए निर्वाचन संबंधी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को भेल कन्वेंशन हॉल में जोनल एवं सेक्टर ऑफिसर्स का एकदिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में अधिकारियों को निर्वाचन से संबंधित उनके दायित्वों तथा मतदान केंद्रों की मैपिंग तथा मतदान स्थलों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

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