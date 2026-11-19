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स्थानीय निवासी विराट तिवारी का कहना है कि क्षेत्र में दशकों से परिवार रह रहे हैं। अब आबादी और नए निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीवर लाइन और पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करना जरूरी हो गया है। नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि सीवर लाइन नहीं होने से गड्ढे भरने पर गंदा पानी सड़कों और खाली प्लॉटों में फैल जाता है।डॉ. संतोष का कहना है कि क्षेत्र में बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है लेकिन सीवर प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होने का खतरा है। विजय शर्मा ने कहा कि कई बार जनप्रतिनिधियों से सीवर लाइन बिछाने की मांग की जा चुकी है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की। संवाद