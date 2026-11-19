हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर हादसा: कांगड़ी फ्लाईओवर के पास डिवाइडर से टकराया बाइक सवार, गंभीर घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, श्यामपुर(हरिद्वार) Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 19 Nov 2026 09:23 PM IST
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हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर कांगड़ी फ्लाईओवर के समीप हादसा हो गया। नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर आ रहा तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
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स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया।