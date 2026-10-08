{"_id":"6ac7af8fae9db4c9420f3a43","slug":"video-accused-wanted-in-vehicle-robbery-case-carrying-a-reward-of-5000-arrested-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाहन लूट के मामले में पांच हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिडकुल क्षेत्र में तमंचे के बल पर बाइक और मोबाइल लूटने के मामले में फरार चल रहे पांच हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। मामले में तीन आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

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