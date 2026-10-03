VIDEO: चंपावत में गांधी-शास्त्री जयंती पर श्रद्धांजलि, जनसेवा का लिया संकल्प

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चंपावत। शुक्रवार को जनपद चंपावत में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। जिलाधिकारी कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रगान और माल्यार्पण हुआ। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने दोनों विभूतियों के जीवन को समर्पण और सेवा का उदाहरण बताया। स्कूली बच्चों ने भजन प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने उनके आदर्शों को अपनाने और जनसेवा का संकल्प लिया।

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