VIDEO: चंपावत में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन, आरुष, ऊषा और शंकर ने मारी बाजी

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चंपावत। खेल निदेशालय उत्तराखंड और जिला प्रशासन चंपावत ने नगर में क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की। विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी और ज्येष्ठ प्रमुख भुवन चंद्र पांडेय ने दौड़ का शुभारंभ व समापन किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी बबीता बिष्ट ने प्रतिभागियों का स्वागत और मार्गदर्शन किया। पांच किमी सब जूनियर बालक वर्ग में आरुष सिंह, महिला ओपन में ऊषा भंडारी और पुरुष ओपन 10 किमी में शंकर नाथ प्रथम रहे। इस दौरान कई खेल प्रेमी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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