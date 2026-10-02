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VIDEO: चंपावत में पहली बार होगी राज्य कैबिनेट बैठक, प्रशासनिक तैयारियां तेज

अरविंद कुमार

Updated Fri, 02 Oct 2026 11:12 AM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 11:12 AM IST







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चंपावत। जिले में पहली बार प्रस्तावित राज्य कैबिनेट बैठक को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। चार अक्तूबर को प्रस्तावित बैठक में वरिष्ठ मंत्रीगण और शासन के शीर्ष अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। बैठक की व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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