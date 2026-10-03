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VIDEO: चंपावत को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में विकास कार्य तेज, 237.74 करोड़ के आईएसबीटी का निरीक्षण

अरविंद कुमार

Updated Sat, 03 Oct 2026 11:45 AM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 11:45 AM IST







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चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चंपावत को आदर्श जनपद बनाने पर कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने टनकपुर, मां पूर्णागिरि और चूका क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने 237.74 करोड़ रुपये के निर्माणाधीन आईएसबीटी टनकपुर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए। इससे परिवहन, पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ... और पढ़ें

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