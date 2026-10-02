VIDEO: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन, एनपीएस-यूपीएस कानून की प्रतियां जलाईं

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चंपावत। पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए कर्मचारियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान विकास भवन परिसर में कर्मचारियों ने एनपीएस और यूपीएस पेंशन कानूनों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

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