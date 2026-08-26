{"_id":"6a8ebf35a11f24aa2300091a","slug":"video-the-dilapidated-dhaun-badoli-road-will-now-be-repaired-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंपावत: बदहाल धौन-बडोली सड़क अब होगी दुरुस्त, 16 खतरनाक मोड़ों पर बढ़ता है दुर्घटना का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर एनपीसीसी की बदहाल हो चुकी करीब आठ किमी धौन-बडोली सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। सड़क बदहाल होने के कारण लोगों के लिए आवाजाही भी मुश्किल रहती है। धौन-बडोली सड़क बारिश के दौरान गांव के लोगों के लिए सिरदर्द बनी रहती है। कई जगह कच्ची पहाड़ी से लगातार गिरता मलबा लोगों के लिए परेशानियों का सबब रहा है। करीब पांच स्थानों पर पहाड़ी से बहते पानी के स्रोतों के कारण सड़क और भी बदहाल है। करीब तीन किमी हिस्से पर 16 स्थान ऐसे हैं, जहां तीखे और खतरनाक मोड़ होने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

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