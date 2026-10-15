{"_id":"6ad0a25c82fb6d597806d02e","slug":"video-karanprayag-weather-news-updates-temperature-led-to-colder-conditions-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"मौसम ने बदली करवट, भराड़ीसैण में छाए बादल, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भराड़ीसैण में बृहस्पतिवार सुबह से मौसम ने करवट बदल ली। सुबह से आसमान में बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैण विधानसभा परिसर बादलों से ढका नजर आया। यहां तापमान करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में बदलाव के साथ बारिश की संभावना भी बढ़ गई है।

... और पढ़ें