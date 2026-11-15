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ज्योतिर्मठ: बारिश के बीच छठ पर्व पर व्रतियों ने दिया अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य

अमन मैथानी

Updated Sun, 15 Nov 2026 08:43 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 08:43 PM IST







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ज्योतिर्मठ में भारी बारिश व कड़ाके की ठंड के बीच आस्था भारी। छठ महापर्व पर अनुष्ठानियों ने ठंडे पानी मे स्नान करने के बाद डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। ... और पढ़ें

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