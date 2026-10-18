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गैरसैंण: विकास के मुद्दे पर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने की प्रेसवार्ता, उठाए कई सवाल

अमन मैथानी

Updated Sun, 18 Oct 2026 07:31 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 07:31 PM IST







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गैरसैंण के विकास के मुद्दे पर कर्णप्रयाग के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने जीएनबीएन गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व में गैरसैंण के विकास के लिए सरकार द्वारा की गई पांच बड़ी घोषणाओं पर अमल न किए जाने पर नाराजगी जताते हुए । वर्तमान विधायक अनिल नौटियाल को सक्रिय होने की नसीहत दी। ... और पढ़ें

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