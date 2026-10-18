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Chamoli News: गौशाला में घुसा भालू, बकरी को मार डाला

Sun, 18 Oct 2026 07:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:54 PM IST
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A bear entered the cowshed and killed a goat.
पीपलकोटी। विकासखंड दशोली के ग्राम पंचायत गाड़ी के नेवा तोक में भालू ने गौशाला में घुसकर बकरी को मार डाला। क्षेत्र में भालू की सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है।
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गाड़ी गांव में बीती रात भालू पशुपालक कुंवर सिंह की गौशाला का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और वहां बंधी बकरी को मार डाला। गौशाला में एक गाय व अन्य बकरियां भी थी। कुंवर सिंह ने बताया कि घटना सुबह चार बजे के करीब है। गौशाला में गाय व अन्य बकरियां भी थी, इससे पहले भालू अन्य मवेशियों को मारता लोगों को इसकी भनक लग गई, शोर मचाने पर भालू वहां से भाग गाया। गाड़ी गांव की ग्राम प्रधान मंदोदरी देवी ने बताया कि वन विभाग की टीम ने गांव में आकर निरीक्षण किया। भालू की सक्रियता से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में गस्त बढ़ाने और भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है।
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