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Chamoli News: पशुपालकों को फिर मिलेगा पशु बीमा योजना का लाभ

Sun, 18 Oct 2026 07:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:58 PM IST
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Livestock farmers will once again receive the benefits of the animal insurance scheme.
दो साल से बंद था बीमा का लाभ, बीमारी या दुर्घटना में पशु की मौत पर मिलेगा मुआवजा
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गोपेश्वर। चमोली जिले के पशुपालकों को जल्द ही पशु बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। करीब दो साल से पशुपालकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब पशुपालन विभाग ने दोबारा बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे पशुपालकों को अपने पशुओं की सुरक्षा के साथ आर्थिक नुकसान से राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि विभाग की ओर से पशुपालकों को शीघ्र ही बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत पालतू पशुओं की बीमारी या दुर्घटना के कारण मौत होने पर बीमा का लाभ दिया जाएगा। इससे पशुओं की मौत से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई में पशुपालकों को मदद मिलेगी।
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पशुपालकों के ऋण ब्याज का 90 प्रतिशत भुगतान करेगा विभाग
गोपेश्वर। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के तहत पशुपालन के लिए ऋण लेने वाले पशुपालकों को अब ब्याज में राहत मिलेगी। पशुपालन विभाग की ओर से ऋण पर लगने वाले ब्याज का 90 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। पिछले एक साल से पशुपालकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब पशुपालन मंत्रालय ने इस पर पुनर्विचार करते हुए योजना का लाभ फिर से देने का निर्णय लिया है।
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मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। ऋण लेने वाले पशुपालकों को तीन साल तक ब्याज का 90 प्रतिशत भुगतान पशुपालन विभाग की ओर से किया जाएगा। इससे पशुपालकों को आर्थिक राहत मिलेगी। संवाद
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