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Chamoli News: टैक्सी चालकों को यातायात के प्रति किया जागरुक

Sun, 18 Oct 2026 07:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:56 PM IST
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Taxi drivers made aware of traffic rules
गोपेश्वर। यातायात निरीक्षक दिगंबर उनियाल ने चमोली टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों व वाहन चालकोंको यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया। चालकों को यात्रियों के साथ शालीन व्यवहार करने व निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बिठाने को कहा।
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यातायात निरीक्षक ने तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने, गलत दिशा में वाहन चलाने, क्षमता से अधिक सवारी बिठाने, बिना वैध दस्तावेजों के वाहन चलाने जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रति जागरुक किया। वाहनों की समय पर फिटनेस करने, परमिट, लाइसेंस आदि दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपने पास रखने को कहा। पहाड़ी सड़कों पर विशेष सावधानी बरतने को कहा।
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सड़क दुर्घटना में गोल्डन आवर के बारे में बताया कि समय पर दुर्घटना पीड़ित को उपचार मिलने से जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने के साथ ही तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दें। सड़क दुर्घटना में मदद करने के लिए चलाई जा रही राह वीर योजना व दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार के बारे में भी विस्तार से बताया।
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