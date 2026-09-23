{"_id":"6ab3d9084b24891eb109f802","slug":"video-chamoliswami-expressed-strong-objection-to-the-violation-of-tradition-and-religious-decorum-at-badrinath-dham-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदरीनाथ धाम में परंपरा और धार्मिक मर्यादा के उल्लंघन पर स्वामी ने जताई घोर आपत्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री बदरीनाथ धाम में परंपरा-विरुद्ध आयोजनों को लेकर स्वामी प्रत्यक्चैतन्यमुकुन्दानन्द गिरि ने घोर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने धाम में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों में फूहड़ता और धार्मिक मर्यादा के उल्लंघन पर चिंता जताई। स्वामी ने बदरीनाथ धाम की धार्मिक परंपराओं और मर्यादा के अनुरूप आयोजनों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धाम की गरिमा और धार्मिक स्वरूप का सम्मान बनाए रखा जाना चाहिए।

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