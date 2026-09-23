गांव-गांव पहुंचा जन जागरण दल, ग्रामीणों को योजनाओं की दी जा रही जानकारी

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विकासखंड थराली के विभिन्न गांवों में सेवा संकल्प अभियान के तहत जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून के सहयोग से पिंडर घाटी बहुउद्देशीय विकास एवं सांस्कृतिक समिति का दल ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहा है। सेरा विजयपुर, कुराड़, गुमड़, हरिनगर लेटाल, ग्वालदम, सुनाऊमला, किमनी और देवालकोट समेत अन्य गांवों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दलनायक प्रेमचंद के साथ घनानंद, भारत, सुरेश, सुनील, राहुल, कमलेश, दीपा और सलोनी कार्यक्रम में शामिल हैं।

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