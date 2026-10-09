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ज्योतिर्मठ के नोग मोहल्ले में घरों में घुसा बारिश का पानी, खेतों को नुकसान

विशाल कुमार

Updated Fri, 09 Oct 2026 05:17 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 05:17 PM IST







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देर रात हुई भारी बारिश से नोग मोहल्ले में लोगों के घरों में पानी घुस गया। बारिश के पानी से खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। इससे प्रभावित परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पीड़ित परिवारों ने इस स्थिति के लिए नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया है। ... और पढ़ें

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