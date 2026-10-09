Chamoli News: ग्रामीण विकास के लिए पंचायत व्यवस्था की मजबूती पर जोर
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 09 Oct 2026 05:24 PM IST
विज्ञापन
नारायणबगड़। केयर इन नीड वेलफेयर सोसाइटी चमोली ने शुक्रवार को ब्लाॅक सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संवाद एवं विकास संकल्प सेवा सेतु सम्मेलन आयोजित किया। थराली विधायक भूपालराम टम्टा ने इसका शुभारंभ किया। वक्ताओं ने ग्रामीण विकास के लिए त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की मजबूती को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की जरूरतों के अनुसार विकास का रोडमैप बनना चाहिए। इससे उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी। सोसायटी के अध्यक्ष एसके डिमरी, समन्वयक गिरीश नौटियाल, चंद्रकला नौटियाल और ब्रह्मानंद सती वक्ताओं में शामिल थे। भाजपा महिला मोर्चा ने सेवा के रंग, राष्ट्र के संग रंगोली कार्यक्रम भी आयोजित किया। इसमें राष्ट्रभक्ति, सामाजिक जागरूकता और सेवाभाव दर्शाया गया। ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदोला, ब्लाक अध्यक्ष कमलेश सती, ज्येष्ठ उपप्रमुख देवेंद्र सिंह रावत, गिरीश चमोला, कर्णप्रयाग गणेश शाह आदि उपस्थित रहे। संचालन बीडीओ बीरेंद्र सिंह असवाल ने किया। संवाद
विज्ञापन