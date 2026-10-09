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Chamoli News: मूसलाधार बारिश से काश्तकारों की फसल हुई खराब

Fri, 09 Oct 2026 05:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 09 Oct 2026 05:22 PM IST
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Torrential rain damaged the farmers' crops.
कर्णप्रयाग/ जिलासू/ थराली/आदिबदरी। शुक्रवार दोपहर को क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई। कर्णप्रयाग में अपर बाजार से मुख्य बाजार आने वाले पैदल मार्ग पर बारिश का पानी नाली के बजाय रास्ते में बहने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सिमली-डिम्मर मोटर पुल के समीप कॉजवे बंद होने से हाईवे तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं जिलासू मार्ग पर बने गड्ढों में बारिश का पानी भरने से स्कूली बच्चों, राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थराली और ग्वालदम में तेज गर्जना के साथ हुई बारिश से काश्तकारों की उपजाऊ फसल खराब हो गई है। बारिश से ठंड में इजाफा हो गया है। संवाद
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