चमोली: नारायणबगड़ में अस्पताल के उच्चीकरण की मांग को लेकर जनता ने निकाली जनाक्रोश रैली

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नारायणबगड़ स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा अस्पताल के उच्चीकरण की मांग को लेकर रविवार को क्षेत्रीय जनता व जनप्रतिनिधियों ने जनाक्रोश रैली निकाल कर प्रर्दशन किया। क्षेत्र के दूरदराज गांवों से रैली में शिरकत करने आए लोग पहले धरनास्थल पर एकत्र हुए।और वहां से रैली के शक्ल में प्रर्दशन करते हुए परखाल तिराहे, जीतसिंह मार्केट होते हुए बसस्टैंड तक गए। इस दौरान प्रर्दशनकारी हाथों में तिरंगे लिए हुए थे।

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