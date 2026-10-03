{"_id":"6ac1073b088a8a9b6503657f","slug":"video-campaign-underway-in-villages-demanding-a-base-hospital-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"बेस अस्पताल की मांग को लेकर गांवों में चल रहा अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्णप्रयाग। बेस अस्पताल की मांग को लेकर सिमली बेस अस्पताल संघर्ष समिति गांवों में अभियान चला रहा है। 11 अक्तूबर को समिति सिमली से देहरादून के लिए पदयात्रा शुरू कर रही है। इसके लिए गांवों से लोग सिमली पहुंचने की बात कह रहे हैं। शनिवार को कर्णप्रयाग ब्लाक के सुंदरगांव, कोली सहित आस पास के गांवों में ग्रामीणों के साथ बैठक कर अभियान चलाया गया।

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