Chamoli News: देवभूमि गौरव सम्मान से सम्मानित हुए मोहन नेगी

गोपेश्वर। प्रधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष इराणी गांव निवासी मोहन नेगी को देवभूमि माटी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। संस्कृति जागरण उत्तराखंड की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया।शुक्रवार को देहरादून में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी ने उन्हें सम्मानित किया। इसमें गढ़वाली-कुमाऊनी फिल्मों व गीतों की रचना, बेहतर अभिनय व सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वालों को देवभूमि माटी गौरव सम्मान से नवाजा गया। संवाद