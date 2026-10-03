बदरीनाथ: धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, दूसरे चरण की यात्रा में बढ़ी भीड़, लंबी कतारों से बुजुर्ग परेशान

बदरीनाथ धाम की दूसरे चरण की तीर्थयात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। एक ओर जहां श्रद्धालु भगवान बद्रीविशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं मंदिर में उमड़ रही भीड़ और लंबी कतारों के कारण कई बुजुर्ग यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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