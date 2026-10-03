{"_id":"6ac0dbe368461ee8a2009fb9","slug":"video-chamolicampaign-to-improve-drinking-water-system-in-pokhari-emphasis-on-safety-of-tanks-by-fixing-leakages-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"पोखरी में पेयजल व्यवस्था सुधारने का अभियान, लीकेज ठीक कर टंकियों की सुरक्षा पर जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाजार समेत नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छ, सुरक्षित और निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल संस्थान ने विशेष अभियान शुरू किया है। कनिष्ठ अभियंता मनमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में टीम पेयजल लाइनों और टंकियों का निरीक्षण कर रही है। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर मिले लीकेज ठीक कर पानी की बर्बादी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। टीम ने पेयजल टंकियों के पुराने और क्षतिग्रस्त ढक्कनों की मरम्मत कर उनमें ताले लगाए हैं। वहीं, फीटरों को प्रतिदिन निर्धारित मात्रा में क्लोरीनेशन और जल गुणवत्ता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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