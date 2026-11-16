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बदरीनाथ: कपाट बंद होने से पहले मंदिर से बाहर लाए गए भगवान कुबेर, बामणी गांव रवाना

Alka Tyagi

Updated Mon, 16 Nov 2026 09:32 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 09:32 PM IST







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कपाट बंद होने से पहले बदरीनाथ मंदिर से बाहर लाए गए भगवान कुबेर, रात्रि प्रवास के लिए बामणी गांव रवाना।

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