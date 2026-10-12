आराम से दर्शन मिला तो चहक उठीं महिलाएं, VIDEO

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नवरात्र के पहले दिन रविवार को काशी महिलाओं की रही। अमर उजाला की खास पहल पर महिलाओं ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सुगम दर्शन किए। गेट नंबर 4बी से मंदिर परिसर में आसानी से प्रवेश मिला और आराम से दर्शन करके लौट आईं। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का विशेष सहयोग रहा। इस नवरात्र सुरक्षा, संस्कृति और शक्ति का नारी ऊर्जा उत्सव मनाया जा रहा है।

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