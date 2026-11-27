जौनपुर के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के ककुहा गांव में शुक्रवार की रात बहुभोज कार्यक्रम के दौरान युवकों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। कहासुनी के बाद हुई मारपीट और चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

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ककुहा गांव निवासी मनीष तिवारी के घर शुक्रवार की रात बहुभोज का कार्यक्रम आयोजित था। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर गांव के युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट और चाकूबाजी में बदल गया। घटना में ककुहा गांव निवासी बिंद्रेश उर्फ कल्लू राजभर (26) की मौत हो गई। वहीं, किशोर ऋतेश के चेहरे पर चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।ककुहा गांव निवासी बिंद्रेश उर्फ कल्लू राजभर बहुभोज कार्यक्रम में टेंट लगाने गया था। शुक्रवार की रात वह काम के सिलसिले में घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौट सका। कार्यक्रम के दौरान युवकों के बीच हुए विवाद के बाद उसकी मौत हो गई। बिंद्रेश की मौत से परिवार में कोहराम मचा है।